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صراع الصفقات – تقرير: إشبيلية يرغب في ضم سمير نصري

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صراع الصفقات – تقرير: إشبيلية يرغب في ضم سمير نصري صراع الصفقات – تقرير: إشبيلية يرغب في ضم سمير نصري

(إفي): يسعى نادي إشبيلية الإسباني لضم لاعب الوسط الفرنسي سمير نصري في خلال 48 ساعة وقبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية.

ولا يزال وصول اللاعب الفرنسي مرهونا برحيل الجناح الأوكراني يفجين كونوبليانكا إلى الدوري الألماني، وكذلك التقدم بعرض أفضل من بشيكتاش التركي الذي تردد اسمه في قائمة الفرق التي ترغب في الظفر بخدمات نصري.

ويكثف مونشي المدير الرياضي لإشبيلية اتصالاته في الوقت الحالي لحسم الصفقة والحصول على توقيع اللاعب الذي كان حتى وقت قريب نجما كبيرا في كرة القدم الفرنسية والدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية.

ويبدو أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لم يعد بحاجة للاعب الوسط الفرنسي، ليدخل بشيكتاش بقوة على الخط، لكن صحيفة (ليكيب) الفرنسية أكدت أن مونشي بذل جهودا كبيرة خلال الساعات الأخيرة لتسريع انتقال اللاعب إلى إشبيلية.

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