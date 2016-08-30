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تقرير في الجول – متى يغلق باب الانتقالات في أوروبا.. ورقم تاريخي لإنجلترا

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تقرير في الجول – متى يغلق باب الانتقالات في أوروبا.. ورقم تاريخي لإنجلترا تقرير في الجول – متى يغلق باب الانتقالات في أوروبا.. ورقم تاريخي لإنجلترا

ساعات قليلة تبقت على إغلاق باب سوق الانتقالات في أوروبا لينتهي معها التقارير والشائعات حول مستقبل العديد من اللاعبين وانضمامهم لأندية أخرى.

فمتى يتم غلق باب سوق الانتقالات في الدوريات الخمسة الكبرى؟

في إنجلترا أكد الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي "بريميرليج" أن باب الانتقالات سيغلق يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري الساعة 11 مساءا أي الـ12 بتوقيت القاهرة.

فيما أشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أن مواعيد إغلاق باب الانتقالات في كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا سيكون في اليوم ذاته.

وأشارت "سكاي سبورتس" الإنجليزية إلى أن أندية الدوري الإنجليزي على موعد مع التاريخ إذ أنها قاربت على إنفاق ما مليار جنيه إسترليني خلال الانتقالات الجارية.

وأنفقت أندية البريميرليج مليار إسترليني خلال الموسم الماضي ولكن خلال فترتي الانتقالات الصيفية ثم الشتوية.

لكنها في الصيف الجاري أنفقت ما يزيد عن 870 مليون جنيه إسترليني ما يعني اقترابها من كسر حاجز المليار إسترليني للمرة الأولى في التاريخ.

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