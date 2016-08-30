صراع الصفقات – وكيله: انتقال هارت لتورينو تم

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال حارس مرمى مانشستر سيتي جو هارت أن انتقال الأخير لتورينو الإيطالي تم بالفعل ولا يتبقى سوى خضوعه للكشف الطبي.

ومع قدوم بيب جوارديولا لتدريب مانشستر سيتي جلس الحارس الإنجليزي على مقاعد البدلاء لصالح ويلي كاباييرو قبل التعاقد مع كلاوديو برافو.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن جو هارت حصل على إذن للخروج من معسكر المنتخب الإنجليزي للخضوع للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لتورينو.

فيما تحدث وكيل أعماله لموقع "توتو سبورت" الإيطالي قائلا:"انتقال هارت لتورينو معارا لمدة عام تم".

وأكمل"نعم هارت سيلعب لتورينو وهو وافق على الانتقال ومانشستر سيتي أعطى الضوء الأخضر لإتمام الأمر".

وأتم"غدا الثلاثاء سيخضع هارت للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله لتورينو".