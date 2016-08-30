ASKTONI – كروس: أتمنى ربح المال.. وهذا سبب حذائي الأبيض

هذا أفضل شيء بالنسبة لي في إسبانيا، وأتذكر جيدا نهائي ويمبلدون في التنس الذي فاز به روجير فيدرير.

توني كروس لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب ألمانيا أجاب على أسئلة المتابعين والجماهير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في مختلف المجالات.

وإليكم أبرز ما جاء في ردود توني كروس على متابعيه.

لماذا لا تغير لون الحذاء الأبيض؟

أنا أحب هذا اللون.

هل منتخب ألمانيا قادرا على الفوز بكأس العالم 2018؟

بالتأكيد سنحاول فعل كل شيء لتحقيق ذلك.

ما هو الفيلم الذي تفضل مشاهدته؟

فيلم Abiding Citizen للممثل جيرارد بوتلير.

ما هو أفضل هدف سجلته في مسيرتك الكروية؟

الذي سجلته منذ يومين في سيلتا فيجو.

ماذا تريد أن تحقق في حياتك المهنية؟

رد توني كروس ضاحكا "أريد ربح المال".

هل تريد أن يكون ابنك لاعب كرة قدم؟

إذا كان يحب ذلك من نفسه.

هل تتحدث الإسبانية بشكل جيد؟

ليس بشكل جيد لكني أحاول التحسن.

هل تحب اقتناء الكلاب أم القطط؟

الكلاب بالطبع.

ماذا عن لوكا مودريتش؟

لاعب جيد وعظيم وأنا سعيد باللعب بجواره.

ما هي أهم ذكرياتك مع ملاعب التنس؟

نهائي بطولة ويمبلدون عام 2012 التي فاز بها روجر فيدرير.

أيهما تريد الفوز بالدوري الإسباني أم دوري الأبطال؟

سنحاول الفوز بالبطولتين، لكني أرغب في الفوز بالدوري.

ماذا تحب في إسبانيا؟

الشمس.

من نجم كرة السلة المفضل لديك ليبرون جايمس أم ستيفن كيري؟

ستيفن كيري.

من الأفضل جوسيب جوارديولا أم كارلو أنشيلوتي؟

الثنائي مميز بالنسبة لي.