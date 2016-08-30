تقرير – 5 أشياء يحتاج مورينيو للتفكير بها أثناء التوقف الدولي ' جوارديولا '

يتوقف قطار الدوري الإنجليزي لعدة أيام بسبب المباريات الدولية على أن يعودل للاستئناف بدربي مانشستر بين يونايتد وسيتي في مسرح الأحلام أولد ترافورد.

وبدأ جوزيه مورينيو مسيرته مع يونايتد بطريقة أكثر من رائعة بعدما فاز في أول ثلاث مباريات ليتصدر جدول الترتيب بالتساوي مع مانشستر سيتي وتشيلسي.

ونشر موقع "Squawka" الإنجليزي تقريرا ذكر فيه أن المدرب البرتغالي عليه التفكير في خمسة أشياء خلال فترة التوقف الدولي.

** تحديد الفريق الأفضل

أمام هال سيتي عانى مانشستر يونايتد الأمرين كي ينجح في تسجيل هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع وأظهرت تلك المعاناة ما يحتاجه الفريق.

على مورينيو العمل بشكل أكبر في خط الهجوم لجعله أكثر خطورة على مرمى المنافسين بدلا من الاستحواذ على الكرة دون فاعلية على مرمى خصومه.

** التخلص من اللاعبين

أجرى يونايتد أربع صفقات خلال الانتقالات الصيفية بضم إيريك بايي وهنريك مخيتاريان وزلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا والآن جاء الدور على رحيل البعض.

يأتي ذلك في ظل الرواتب الكبرى التي يحصل عليها هؤلاء اللاعبين فهل يستطيع بيع باستيان شفاينشتايجر على سبيل المثال؟

** دربي مانشستر

لا صوت يعلو الآن فوق صوت دربي مانشستر واللقاء الأول بين مورينيو وغريمه بيب جوارديولا ليتجدد صراعهما في إنجلترا بعدما كان سابقا في إسبانيا مع ريال مدريد وبرشلونة.

وعلى مورينيو التحضير جيدا لتلك المباراة والتي ستشهد المواجهة الأولى ضد المدرب الإسباني.

** نظام المداورة

مورينيو أكد حزنه لرؤية بعض لاعبي فريقه لا يلعبون وذلك بسبب اعتماده على بعض اللاعبين خلال المباريات الأخيرة.

لكن مع بداية شهر سبتمبر فستبدأ مشاركات يونايتد في الدوري الأوروبي وسيزدحم جدول البريميرليج لذا على المدرب البرتغالي التفكير في كيف سيقوم بنظام المداورة حتى يكون جميع لاعبيه سعداء ولائقين للمشاركة في أي وقت.

** الدوري الأوروبي

بعد دربي مانشستر سيستعد يونايتد لأول مبارياته في الدوري الأوروبي بمواجهة فيينورد الهولندي خارج ملعبه.

وعلى الرغم من أن مورينيو قلل من أهمية الدوري الأوروبي في وقت سابق فهل يستطيع استغلال أن يونايتد لم يتوج بتلك البطولة من قبل لقيادته للفريق للظفر بها للمرة الأولى في تاريخه؟