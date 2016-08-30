أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أبو تريكة: جوارديولا منح هارت تكريما يليق به قبل الرحيل.. وكونتي تأقلم سريعا في إنجلترا

Google+ Print
أبو تريكة: جوارديولا منح هارت تكريما يليق به قبل الرحيل.. وكونتي تأقلم سريعا في إنجلترا أبو تريكة: جوارديولا منح هارت تكريما يليق به قبل الرحيل.. وكونتي تأقلم سريعا في إنجلترا

يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب السابق أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي منح جو هارت حارس الفريق تكريما يليق به قبل الرحيل.

وتحدث أبو تريكة المحلل الفني لقنوات bein sports في برناج الجولة الأوروبية قائلا: "جوارديولا يرغب في بناء فريق يناسب طريقته ويرى أن هارت لا يستطيع اللعب مع هذا الأسلوب".

وقرر جوارديولا عدم الاعتماد على جو هارت في حراسة المرمى وتعاقد مع كلاوديو برافو حارس برشلونة بدلا منه.

وبدوره اتخذ هارت قرارا بالرحيل عن مانشستر سيتي ويقترب من الانضمام لنادي تورينو الإيطالي.

وأضاف أبو تريكة "جوارديولا حرص على تكريم هارت قبل رحيله عن مانشستر سيتي وأشركه أساسيا في مباراة ستيوا بوخاريست ليودع جماهير الفريق".

ثم انتقل للحديث عن فريق تشيلسي قائلا: "تشيلسي يقدم مستوى مميز مع أنطونيو كونتي الذي تأقلم سريعا مع أجواء الكرة الإنجليزية".

وعن ليستر ستيي قال: "أتوقع أن يتراجع ترتيب ليستر سيتي هذا الموسم ليكون ضمن أول عشر مراكز في جدول الدوري وليس ضمن الأربعة الأوائل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب