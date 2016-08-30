أبو تريكة: جوارديولا منح هارت تكريما يليق به قبل الرحيل.. وكونتي تأقلم سريعا في إنجلترا

يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي منح جو هارت حارس الفريق تكريما يليق به قبل الرحيل.

وتحدث أبو تريكة المحلل الفني لقنوات bein sports في برناج الجولة الأوروبية قائلا: "جوارديولا يرغب في بناء فريق يناسب طريقته ويرى أن هارت لا يستطيع اللعب مع هذا الأسلوب".

وقرر جوارديولا عدم الاعتماد على جو هارت في حراسة المرمى وتعاقد مع كلاوديو برافو حارس برشلونة بدلا منه.

وبدوره اتخذ هارت قرارا بالرحيل عن مانشستر سيتي ويقترب من الانضمام لنادي تورينو الإيطالي.

وأضاف أبو تريكة "جوارديولا حرص على تكريم هارت قبل رحيله عن مانشستر سيتي وأشركه أساسيا في مباراة ستيوا بوخاريست ليودع جماهير الفريق".

ثم انتقل للحديث عن فريق تشيلسي قائلا: "تشيلسي يقدم مستوى مميز مع أنطونيو كونتي الذي تأقلم سريعا مع أجواء الكرة الإنجليزية".

وعن ليستر ستيي قال: "أتوقع أن يتراجع ترتيب ليستر سيتي هذا الموسم ليكون ضمن أول عشر مراكز في جدول الدوري وليس ضمن الأربعة الأوائل".