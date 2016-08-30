أخبار العراق..رئيس حكومة كردستان:أربيل مستعدة للتعاون مع بغداد لحل المشكلات

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزانى، يوم الاثنين، عن استعداد أربيل للتعاون مع بغداد على جميع الأصعدة من أجل معالجة المشكلات العالقة بشكل يصب فى مصلحة الجانبين.

وعرض بارزانى - خلال لقائه على رأس وفد كردى فى بغداد مع السفير الأمريكى لدى العراق ستيوارت جونز - نتائج اجتماعات وفد الإقليم مع المسؤولين فى الحكومة العراقية بشأن المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد.

وبحث بارزانى مع السفير الأمريكى - خلال اللقاء الذى حضره وزير المالية العراقى هوشيار زيبارى - تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية فى العراق وإقليم كوردستان، والانتصارات التى تحققها القوات العراقية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، مشيدًا بجهود السفير الأمريكى فى تعزيز علاقات الإقليم مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المكتب الإعلامى لرئيس حكومة كردستان إلى أن الوفد زار مقر السفارة الأمريكية فى بغداد، وأن بارزانى أبدى استعداد حكومة الإقليم لحل جميع المشكلات العالقة مع بغداد بما يضمن مصلحة الجانبين.