نهيان بن مبارك يبحث تعزيز العلاقات مع اليابان

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، في قصره مساء أمس، وفداً اقتصادياً يابانياً برئاسة عضوي البرلمان الياباني واتانابي وساكورادا والوفد المرافق لهما، الذي يزور البلاد حالياً، بحضور كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة. وتم خلال المقابلة بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وإمكانية فتح مجالات جديدة لهذا التعاون في المستقبل.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص المسؤولين في الدولة على تطوير هذه العلاقات التاريخية والتجارية منذ وقت طويل.