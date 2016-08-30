مشروع لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الإعلام

ناقش مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام مشروع تطوير البيئة التشريعية الناظمة لعمل القطاع الإعلامي، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي الخاص بتنظيم واختصاصات المجلس الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومنى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتورة أمينة الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم للاستثمارات، وسعيد المقبالي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، كما حضر الاجتماع منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة، وإبراهيم العابد مستشار معالي رئيس المجلس.

إشادة

وأشاد رئيس وأعضاء المجلس الوطني للإعلام بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة من خلال إصدار القانون الاتحادي الخاص بتنظيم واختصاصات المجلس، ورفعوا أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي.

دعم قوي

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن القانون الجديد يشكل دعماً قوياً لتحقيق رؤية المجلس الرامية إلى تطوير استراتيجية وطنية للنهوض بالإعلام، قادرة على تعزيز صورة الدولة الإيجابية ومواكبة مكانتها المتميزة.

ولفت معاليه إلى أن القانون الجديد يعد ركيزة أساسية لتنظيم قطاع الإعلام بمختلف فئاته المقروءة والمرئية والمسموعة، والنشر الإلكتروني، علاوة على تنظيم العلاقة بين المجلس الوطني للإعلام مع المناطق الحرة الإعلامية، الأمر الذي يعطي المجلس بُعداً جديداً يمكّنه من الارتقاء بكافة الجوانب التنظيمية.

وقال معاليه إن المجلس يجري مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل القطاع، حيث يجري العمل حالياً على مشروع متكامل لإصدار عدد من الأنظمة واللوائح والأدلة التي تنسجم مع التطورات الجديدة في القطاع الإعلامي، بحيث تغطي مختلف جوانب العمل، بالشكل الذي يعزز الأداء دون التدخل في عمل المؤسسات الإعلامية وسياستها التحريرية. وناقش المجلس استراتيجية إسعاد المتعاملين الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات إلى مستويات تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتلبي متطلبات العمل الإعلامي، حيث تقوم على التفاعل مع الملاحظات التي يقدمها المتعاملون، والبناء عليها لتطوير الخدمات.

ممارسات

قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن استراتيجية إسعاد المتعاملين تتماشى مع تصدر الدولة للعديد من المؤشرات العالمية في مجالات مختلفة، كما تنسجم مع مفاهيم السعادة والإيجابية التي باتت جزءاً من الثقافة الوطنية، حيث سيعمل المجلس على توفير خدماته ضمن أرقى الممارسات، الأمر الذي يعزز الصورة الإيجابية للدولة عالمياً.