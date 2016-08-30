الملابس الرياضية موضة جمعت النجمات العربيات والعالميات!

لقد أصبح العالم قرية صغيرة، بعد انتشار وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت. وما هو موضة في أمريكا أو أوروبا، هو بالتأكيد موضة في الوطن العربي. ولهذا فقد شاهدنا النجمات العربيات والعالميات وقد اتفقن على صيحة موضة معينة جمعت بينهن، وهذه الصيحة هي الملابس الرياضية.



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النجمات العالميات والملابس الرياضية

معظم النجمات العالميات يمارسن الرياضة بشكل منتظم ودوري للمحافظة على الرشاقة، لذلك فإنّ عدسات المصورين دائماً تلتقط صورهن في ملابس الرياضة أثناء الذهاب الى النادي. ومن هؤلاء شاهدنا كلاًّ من "فيكتوريا بيكهام" Victoria Beckham، "كارلي كلوس" Karlie Kloss وغيرهما... وهناك بعض النجمات اللواتي اخترن الملابس الرياضية كنوع من الملابس الكاجوال أو عوضاً عن بناطيل الجينز، مثل "بيلا حديد" Bella Hadid، "كيندال جينير" Kendall Jenner،"ريهانا" Rihanna، و"جينيفر لوبيز" Jennifer Lopez.

النجمات العربيات في الملابس الرياضية موضة أم ضرورة؟



وقد شاهدنا في الآونة الأخيرة كثيرات من النجمات العربيات وقد اخترن الملابس الرياضية في المشاوير اليومية. غيرأنّ هذه الملابس لم تبد أنها صالحة للرياضة الفعلية، بل فقط كنوع من الملابس الصباحية المريحة. ومن هؤلاء النجمات نذكر نجوى كرم التي اختارت بدلة رياضية باللون الأحمر الداكن، ونوال الزغبي التي اختارت بدلة رياضية باللون البنفسجي، وشذى حسون التي اختارت بدلة رياضية باللون الفوشيا.

لقد جمعت هذه الموضة المريحة النجمات العربيات والعالميات بعيداً عن المسرح والسجادة الحمراء وفساتين السهرة. فمن برأيك أجادت ارتداء الملابس الرياضية بشكل أفضل؟