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شيرين عبد الوهّاب تحاكي عروض Dolce & Gabbana

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السبت 27-08-2016 16:11

أشعلت المغنية المتألقة مسرح بعلبك ليلة البارحة بأغانيها الرائعة وصوتها الشجيّ. ولكننا خصّصنا هذه المساحة للحديث عن إطلالاتها الرائعة في هذا الحفل.
اختارت شيرين فستاناً مورّداً يحمل توقيع الماركة الإيطاليّة المفضّلة لديها دولتشي آن غابانا Dolce & Gabbana، ولم تكتفِ بذلك، بل حاكت أسلوب عارضاتهم، بأن زيّنت شعرها بورود حمراء ناعمة بلون الورود الظاهرة على الفستان، وأكملت الإطلالة بأحمر شفاة ذي لون أحمر لافت.
شاهدي معنا إطلالة شيرين وشاركينا برأيك.

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سيدتي

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