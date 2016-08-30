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ريتا أورا ترتدي بلوزة كلوي موريتز كفستان.. فهل أحسنت ارتداءها؟

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الأحد 28-08-2016 10:53

شوهدت المغنية البريطانية الشهيرة ريتا أورا Rita Ora بعديد من الإطلالات الجريئة مؤخراً، وقد أكدت إطلالتها من تصميم أليساندرا ريتش مساء البارحة ذلك.

حيث ارتدت ريتا أورا فستاناً أرجوانياً من المخمل الناعم تميز بكمَّين طويلين وحاشية من الدانتيل الأسود مع حذاء كلاسيكي ذي لون فضي لافت. وقد ظهر هذا الفستان في إطلالة الممثلة الشابة كلوي غريس موريتز Chloe Grace Moretz في شهر مايو الماضي بتنسيق مختلف كلياً، حيث ارتدته الممثلة كبلوزة مع بنطلون رسمي أسود، وأكملت إطلالتها بصندل ناعم.

وقد حيَّرنا هذا التصميم، فهل هو بلوزة كما ارتدته موريتز، أم فستان كما ظهر في إطلالة أورا؟ شاركينا برأيك.

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سيدتي