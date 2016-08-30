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قيّمي معنا إطلالات الإعلاميّة مهيرة عبد العزيز

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الأحد 28-08-2016 16:13

الرياض - خلود أحمد

عرفت المذيعة الإماراتيّة مهيرة عبد العزيز بشخصيتها المحبّبة. ويمكن أن نقول إنّ جمالها امتدّ من القلب إلى القالب، إذ تتمتّع مهيرة بملامح عربيّة جميلة وبذوق راقٍ يجعلنا متشوّقين لرؤية إطلالتها كلّ صباح.
تعشق مهيرة ارتداء الألوان المشرقة، فنجد إطلالاتها متجدّدة دائماً بين فساتين الكوكتيل ذات الألوان والطبعات المختلفة، إذ تطلّ علينا مرّة بفستان قصير وأنيق ذي طبعات برتقاليّة وخطوط سوداء رفيعة. وفي الصباح التالي، نجدها متألّقة بتنسيق كاجوال بالدينم في إطلالة بسيطة وغير متكلفة، مثل ما نجده مميّزاً ـ تحديداً ـ في إطلالات مهيرة عبد العزيز.
ومن خلال متابعتنا لها، تلفتنا إطلالات مهيرة في المناسبات والحفلات الساهرة، إذ لا يمكن لنا إلا أن نلفتنا أناقة اختياراتها. ففي حفل الموريكس دور، تألقت مهيرة بفستان أسود ذي تصميم عصري رائع. وفي حفلات السحور، في رمضان، نجد إطلالاتها متنوّعة بين البشت الفخم ذي التطريزات الساحرة والقفطانات الأنيقة التي تحمل توقيع المصمّمة سلمى بن عمر.
ولا يمكن أن نغفل عن عشقها للاكسسوارات اللافتة وللكعب العالي تحديداً، وهو ما صاحب جميع إطلالاتها بتصميمات وألوان متنوعة.
جمعنا لك في الصور أعلاه إطلالات أنيقة من مهيرة عبد العزيز، فشاهديها وقيّميها معنا.

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سيدتي