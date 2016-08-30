بلو آيفي تتعلّم الأناقة من والدتها وتتألق في حفل VMAs

خطفت الطفلة الأنيقة بلو آيفي كارتر Blue Ivy Carter إبنة المغنية الشهيرة بيونسيه Beyonce الأضواء من والدتها في حفل VMAs ليلة البارحة، حيث تألقت الإثنتين بفساتين جميلة تحمل توقيع المصمم الإيطالي ‎Francesco Scognamiglio‏.

ارتدت بلو آيفي فستان ذهبي جميل بدت فيه كإحدى أميرات القصص الخيالية، بينما اختارت والدتها تصميم براق بلون ناعم و ريش جذاب على الكتف، وأكملت هذه الإطلالة بمجوهرات تتعدى قيمتها 12 مليون دولار من ماركة لورين شوارتز‏ Lorraine Schwartz‏، لتصبحا حديث جميع مجلات الموضة و المهتمّين بها.

شاهدي معنا إطلالة بلو آيفي ووالدتها بيونسيه و شاركينا برأيك.