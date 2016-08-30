عقود الـ تشوكر الخيار الأول للنجمات!

لفتنا مؤخراً حضور العقود الضيقة Choker بشكل كبير في عالم الموضة، وقد شاهدناها في عديد من إطلالات street style كإكسسوارات أو إضافات أنيقة لأي إطلالة، ولكنها تحولت في إطلالات النجمات إلى إضافة فخمة تعطي لمسة عصرية لبريق مجوهراتهن على السجادة الحمراء.

تنوعت تصاميم العقود الضيقة التي ظهرت في إطلالات النجمات، فشاهدنا التصاميم المعدنية الناعمة كما في إطلالة جايمي ألكسندر Jaimie Alexander وديمي لوفاتو Demi Lovato، بينما تخللت بعضها قطع ألماس براقة كما في إطلالة الفاشينيستا الأنيقة أليكسا تشانغ Alexa Chung.

كما شاهدنا عقوداً أكثر جرأة بتصميم السلسلة زيَّنت إطلالات عارضات الأزياء الشابات مثل كيندال جينر Kendall Jenner، وبيلا حديد Bella Hadid، لتضفي لمسة عصرية ساحرة على إطلالاتهن، وكذلك الشريطة السوداء التي تحمل "تعليقة" مميزة مثل اختيار كارا ديليفين Cara Delevingne اللؤلؤي.

يعطي العقد الضيق لمسة من التميز والأناقة لأي إطلالة، وهذا ما يجعله عالقاً في أذهاننا لفترة طويلة، إذ نتذكر جميعاً إطلالة الممثلة أوليفيا وايلد Olivia Wilde في حفل الأوسكار هذا العام حيث نسَّقت مع فستانها الأبيض عقداً ذهبياً رائعاً فكانت واحدة من أجمل النجمات في ذلك الحفل.

شاهدي كيف زيَّنت العقود الضيقة إطلالات النجمات هذا العام، واستوحِ منها ما يتناسب مع إطلالتك.