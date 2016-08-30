20 صورة لإطلالات النجمات في حفل VMAs 2016

لفتتنا حفلات توزيع جوائز VMAs المقدمة من شبكة MTV في الأعوام السابقة بجرأة الإطلالات فيها وتنوعها، ولم يكن في حفل هذا العام الذي أقيم ليلة البارحة أي استثناء عن ذلك، إذ شاهدنا إطلالات متنوعة لنجمات الموسيقى وعارضات الأزياء على سجادة الحفل البيضاء.

ولفتت بيونسيه Beyonce حضور الحفل بإطلالتها الساحرة بفستان برَّاق بلون ناعم مع ريش تمركز حول الرقبة وعلى الأكتاف ليظهر كالأجنحة في إطلالة النجمة، ولم تكتفي بيونسيه بهذا الفستان اللافت، بل أضافت إليه لمستها الفخمة بمجوهرات تعدَّت قيمتها ١٢ مليون دولار من ماركة لورين شوارتز‏ Lorraine Schwartz‏. أما بريتني سبيرز Britney Spears فقد اختارت فستاناً أسودَ بسيطاً بقصَّة جريئة لإطلالتها في هذا الحفل، في حين تخطَّت نيكي مناج Nicki Minaj حدود الذوق العام واختارت إطلالة جريئة للغاية، ومثلها كيم كارداشيان Kim Kardashian التي بدت وكأنها أتت للحفل بعد قضاء يوم كامل على الشاطئ.

وفازت عارضات الأزياء بإطلالاتهن الأنيقة في هذا الحفل بالتحديد، فقد شاهدنا تألق هايلي بولدوين Haley Baldwin بجمبسوت أنيق وراقٍ يحمل توقيع المصمم جورج شقرا، وجون سمولز Joan Smalls التي اختارت بدلة عصرية بسيطة، أما ملكة عارضات الأزياء ناعومي كامبل Naomi Campbell فقد اختارت تصميماً أنثوياً جميلاً من براندن ماكسويل نسَّقت معه أحمر شفاه مميزاً بالغليتر البرَّاق.

كما كان لحضور نجمات الجمباز في أولمبياد ريو وقع لافت لدى متابعي الحفل، كذلك إطلالة بلو آيفي، إذ أبدى الجميع إعجابه بإطلالة الأميرة الصغيرة ابنة بيونسيه بفستان ذهبي أنيق بدت فيه كإحدى أميرات القصص الخيالية.

شاهدي معنا كيف كانت إطلالات النجمات في حفل VMAs لهذا العام وشاركينا برأيك بها.