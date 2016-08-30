تقرير في الجول – 5 مستفيدون من مواجهتي غينيا وجنوب إفريقيا

ظهر في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب إفريقيا الوديتين عددا من اللاعبين لأول مرة في مسيرتهم الكروية.

بينما شهدت القائمة عودة بعض اللاعبين لصفوف المنتخب بعد فترة غياب طويل، ويجد هؤلاء اللاعبين أنفسهم أمام فرصة جيدة لإثبات قدراتهم الفنية وأحقيتهم في التواجد مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويلعب منتخب مصر وديا أمام غينيا وجنوب إفريقيا في إطار الاستعداد لمواجهة الكونجو في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز المستفيدين من التواجد في منتخب مصر لمباراتي غينيا وجنوب إفريقيا.

حسام باولو

هداف الدوري المصري في الموسمين السابقين انضم لمنتخب مصر لأول مرة في مسيرته الكروية وهو يبلغ من العمر 32 عاما.

حسام سلامة "باولو" أمام فرصة ذهبية لإثبات أحقيته في الانضمام للمنتخب بعدما كان خارج خيارات الجهاز الفني في الموسمين السابقين رغم تألقه في الدوري المصري.

وتعد هذه فرصة حقيقية أمام اللاعب ليكون ضمن القوام الأساسي للمنتخب الذي سيخوض تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

إسلام جمال

مدافع الزمالك الذي انضم للمنتخب بديلا لرامي ربيعة الذي خرج من القائمة بسبب الإصابة.

انضمام إسلام جمال للمنتخب في الفترة الحالية يزيد من حالة الانسجام الموجودة في الفترة الأخيرة مع زميله في الزمالك علي جبر، وذلك يصب في مصلحة الثنائي قبل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فريقيهم.

أحمد المحمدي

عاد المحمدي مرة أخرى للانضمام لمنتخب مصر بعد استبعاده لأكثر من عام بعدما تألق بشكل ملفت للنظر مع فريقه هال سيتي ومساهمته في التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

المحمدي يعد حاليا من أقدم ثلاثة لاعبين في قائمة المنتخب الحالية رفقة عصام الحضري وأحمد فتحي.

ويجد المحمدي منافسة قوية في مركز الظهير الأيمن في المنتخب مع الثنائي عمر جابر لاعب بازل السويسري وأحمد فتحي لاعب الأهلي، لذلك مباراتي غينيا وجنوب إفريقيا فرصة جديدة أمام اللاعب لإثبات نفسه للجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر.

وليد سليمان

على غرار المحمدي عاد وليد سليمان للمنتخب بعد غياب لأكثر من عام منذ أن كان شوقي غريب هو المدير الفني.

وليد سليمان تألق مؤخرا مع الأهلي وأجبر الجهاز الفني للمنتخب على اختياره، لكنه يجد منافسة قوية في مركزه مع محمد صلاح لاعب روما ومصطفى فتحي نجم الزمالك.

سام مرسي

انضم لاعب الوسط المصري المحترف في ويجان إتلتيك الإنجليزي لأول مرة لمنتخب مصر بعد انهاء كافة الأوراق المطلوبة لإثبات الجنسية.

سام مرسي الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم أكد أنه سعيد بالانضمام لمنتخب مصر ويرغب في الظهور بمستوى جيد بقميص المنتخب لأن اللعب مع مصر خطوة مهمة في مسيرته الكروية.

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