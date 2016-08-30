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سويلم لـ ' كلام في الجون ' : هاني أبو ريدة لا يحتاج للمجاملة.. هو الأقرب لرئاسة الجبلاية

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سويلم لـ ' كلام في الجون ' : هاني أبو ريدة لا يحتاج للمجاملة.. هو الأقرب لرئاسة الجبلاية سويلم لـ ' كلام في الجون ' : هاني أبو ريدة لا يحتاج للمجاملة.. هو الأقرب لرئاسة الجبلاية

يرى ثروت سويلم رئيس اتحاد الكرة المصري المؤقت أن هاني أبو ريدة هو المرشح الأوفر حظا للفوز بمقعد رئاسة الجبلاية في الانتخابات المقبلة.

وتقام انتخابات اتحاد الكرة يوم الثلاثاء حيث يتنافس على مقعد الرئاسة كل من أبو ريدة ومحمد الطويلة وماجدة الهلباوي ونادر الزيات.

وتحدث ثروت سويلم للبرنامج الإذاعي "كلام في الجون" قائلا:"هاني أبو ريدة لا يحتاج لمجاملات منا أو من أي شخص".

وأكمل"الموضوع محسوم ومعروف فهاني أبو ريدة معروف تاريخه وخبرته وأنا أعي ما أقوله جيدا".

وأتم"هو الأقرب لرئاسة اتحاد الكرة ولا يحتاج لمجاملة من أي شخص".

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فيديو اليوم السابع