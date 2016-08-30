خبر في الجول - الزمالك يؤجل إرسال مقدم صفقة رفعت.. والاستغناء مازال مع إنبي

تلقى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي اتصالا هاتفيا من مسؤولي الزمالك يخبره من خلال بتأجيل إرسال مقدم صفقة انتقال أحمد رفعت لصفوف القلعة البيضاء.

أحمد رفعت وقع على عقود انتقاله بشكل رسمي من إنبي إلى الزمالك لمدة 5 سنوات.

وانضم رفعت إلى معسكر الزمالك في التجمع الخامس ليشارك في تدريبات الفريق على الرغم من عدم حصول النادي على الاستغناء الخاص باللاعب.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قرر تأجيل إرسال مبلغ الـ2 مليون جنيه مقدم الصفقة لمدة 24 ساعة على أن يرسلها يوم الثلاثاء.

ومن جانبه لم يرسل إنبي حتى الآن الاستغناء الخاص برفعت إلى الزمالك، في انتظار وصول مقدم الصفقة حسبما أكد زكريا السيد أمين الصندوق في النادي لـFilGoal.com.

كان الزمالك قد أنهي الصفقة مقابل 4 ملايين جنية يسدد 2 مليون نقدا والمبلغ المتبقي علي 3 شهور.

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