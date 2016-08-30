لو هافر: مهاجم المقاولون عبر الكشف الطبي بنجاح.. وقد يكون صفقتنا الأخيرة

أكد كريستوف ريفو المدير الرياضي لفريق لو هافر الفرنسي عبور طاهر محمد مهاجم المقاولون العرب للكشف الطبي بنجاح تمهيدا لإعلان ضمه بشكل رسمي.

طاهر محمد طاهر خضع لفترة معايشة لمدة أسبوع مع الفريق الفرنسي، قبل أن يقرر لو هافر ضمه بشكل رسمي على أن يعبر الكشف الطبي.

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وقال ريفو في تصريحات أبرزها موقع (فرانس بلو) يوم الاثنين: "طاهر عبر الكشف الطبي بنجاح وسينضم للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء".

وأضاف "قد يكون طاهر هو صفقتنا الأخيرة هذا الصيف"، وذلك قبل يومين من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ويقوده بوب برادلي المدرب الأمريكي السابق لمنتخب مصر، الصفقة رسميا خلال ساعات بعد إتمام بعض الأوراق الخاصة باللاعب.

وكان لو هافر على مقربة من التأهل للدوري الممتاز في الموسم الماضي، إلا أنه خسر الصعود في الجولات الأخيرة من المسابقة.

طاهر البالغ من العمر 18 عاما يعد أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر للشباب الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية المقبلة بزامبيا 2017.