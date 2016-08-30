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لعبة في الجول - فاروق جعفر يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' قمت بتحيته '

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لعبة في الجول - فاروق جعفر يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' قمت بتحيته ' لعبة في الجول - فاروق جعفر يختار هدفا من المنافس تمنى تسجيله.. ' قمت بتحيته '

"يا له من هدف رائع.. كنت أتمنى تسجيله".. هذا هو لسان حال العديد ممن يشاهدوا هدفا رائعا يهز الشباك. ومن هنا يبدأ FilGoal.com سلسلة جديدة.

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة من (لعبة في الجول) يسأل من خلالها نجوم الكرة المصرية عن (هدف من منافس، تمنى أن يُسجله).

والبداية مع فاروق جعفر نجم نادي الزمالك والكرة المصرية. فما هي إجابته؟

يختار جعفر لـFilGoal.com: "هدف علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي في مرمى الزمالك".

وأضاف "وقتها نجحنا في تحقيق الفوز ولكن أبو جريشة سجل في مرمانا هدفا بالرأس رائع للغاية".

وعن سبب اختياره للهدف، واصل فاروق جعفر حديثه قائلا: "أبو جريشة ارتقى فوق الجميع، ثم وقف في الهواء بعدها نجح تحويلها بنجاح برأسه في الشباك. كان هدفا رائعا".

وأتم "وقتها قمت بتحيته أثناء عودته لمنتصف الملعب".

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فيديو اليوم السابع