أرقام في الجول – حسام عاشور في 15 عاما مع الأهلي

ضمن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي البقاء مع القلعة الحمراء حتى نهاية موسم 2018/2019 بعدما مدد تعاقده مع النادي.

وبتجديد تعاقده مع الأهلي ضمن عاشور الاستمرار مع الفريق الأول للموسم الخامس عشر على التوالي.

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ولعب عاشور لجميع مراحل الناشئين والشباب في النادي الأهلي قبل تصعيده للفريق الأول موسم 2004/2005 مع المدير الفني مانويل جوزيه، ومن وقتها وهو مستمر مع الفريق.

عاشور هو أكثر لاعبي الجيل الحالي تواجدا مع الأهلي في عدد المواسم. 15 موسما على التوالي.

لعب حسام عاشور مع الأهلي 411 مباراة كأكثر اللاعبي في الألفية الثالثة خوضا للمباريات مع الفريق الأحمر في جميع البطولات.

ويعد عاشور هو أكثر اللاعبين في الجيل الحالي للأهلي خوضا للمباريات متفوقا على عماد متعب 302 مباراة، وحسام غالي 262 مباراة.

وحصل عاشور على 30 بطولة مع الأهلي ليكون هو أكثر لاعبي الفريق الحالي حصولا على بطولات مع القلعة الحمراء.

عاشور البالغ من العمر 30 عاما هو القائد الثالث للأهلي في الوقت الحالي بعد حسام غالي وعماد متعب.

وطوال مسيرته مع الأهلي سجل عاشور 3 أهداف فقط.

تدرب عاشور في الأهلي مع 9 مدربين مختلفين وهم فتحي مبروك ومانويل جوزيه وعبد العزيز عبد الشافي وحسام البدري وخوان كارلوس جاريدو وجوزيه بيسيرو ومارتن يول وأسامة عرابي ومحمد يوسف.

**الأرقام من موقع www.egyptianfootball.net الخاص بالدكتور طارق السعيد**