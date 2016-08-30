عاشور لـ في الجول: جددت للأهلي على بياض كالعادة.. وهذا سبب التوقيع الآن

"سعيد بالتجديد للأهلي والاستمرار معه الأمر كان محسوما بالبقاء معه" هكذا بدأ حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأحمر حديثه بعد مد تعاقده لـ2019.

وأعلن الأهلي يوم الاثنين عن تجديد تعاقد عاشور وعبد الله السعيد حتى عام 2019 بعدما كان ينتهي في 2018.

وتحدث عاشور لـFilGoal.com قائلا:"سعيد للغاية بتلك الخطوة واستمراري مع الأهلي حتى عام 2019".

وأضاف لاعب خط وسط الأهلي"التوقيع كالعادة جاء على بياض، الأمر كان محسوما بالبقاء مع الأهلي الذي أنتمي إليه وأفتخر بالارتباط به حتى نهاية حياتي وليس فقط حتى اعتزالي".

وأكمل"جددت تعاقدي قبل انطلاق الموسم الجديد حتى يكون التركيز منصبا فقط على مسيرة الفريق محليا وإفريقيا والعودة للمنافسة على كل البطولات والتتويج بها وليس مسابقة الدوري فقط".