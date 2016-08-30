خالد صلاح يطلق حملة لرصد سلبيات المدارس بـ"على هوى مصر"

أطلق الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامجه "على هوى مصر"، حملة تهدف إلى تصوير سلبيات ومشكلات أو أى شىء مخالف داخل المدارس المصرية، وإرسالها لعرضها على الهواء فى البرنامج بقناة النهار one.

ووجه خالد صلاح رسالة لأولياء الأمور قائلًا "حضرتك رايح تدفع المصاريف بتاعة المدرس لابنك، لقيت أى حاجة مخالفة أو بايظة فى المدرسة صورهالى وابعتهالى، لقيت سور المدرسة مكسور أو قمامة صورها وابعتهالى".

واستنكر رئيس تحرير "اليوم السابع"، وعود وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، التى أطلقها من قبل ولم تنفذ حول تطوير المبانى المدرسية بمشاركة القطاع الخاص، كما تساءل قائلًا: "لماذا لغى الوزير امتحانات الميدتيرم ووضع الامتحانات الشهرية بديلاً عنها؟".

وتابع قائلًا "هل اللى فات غلط وهو اللى صح؟ ولماذا لم يحترم عقول الناس وأولياء الأمور بعرض الأسباب التى دفعته إلى تطبيق هذا القرار؟ وهل الوزير يعمل جيدًا داخل الحكومة".