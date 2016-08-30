"اتبرعى بجرام ذهب".. مبادرة نسائية لدعم الاقتصاد والقيمة الشرائية للجنيه

انطلاقاً من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لسيدات مصر، للوقوف بجانب وطنهن، وتدعيم المشاريع الجديدة التى تنشئها الدولة، لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادى، دشنت مجموعة من نساء مصر، حملة "اتبرعى بجرام ذهب"، تهدف للمساهمة فى انتشال الوطن من عثرته الاقتصادية، ورفع القيمة الشرائية للجنيه المصرى، من خلال ارتفاع احتياطى الذهب فى البنك المركزى، جراء المساهمات التى ستقوم بها الحملة، والتى تهدف لجمع مليون جرام من الذهب.

وقالت سوزان بدوى، المتحدثة باسم المبادرة، لـ"اليوم السابع"، إن مجموعة من سيدات مصر، اجتمعن داخل مؤسسة للأعمال الخيرية، وقررن إطلاق المبادرة، بهدف دعم الاقتصاد المصرى، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمرأة المصرية، فى أغلب خطاباته، التى عبر فيها عن القيمة التى تضيفها السيدة المصرية فى العمل الوطنى.

وأكدت بدوى، أن المبادرة تهدف لجمع مليون جرام من الذهب، عن طريق التبرع بجرام ذهب، من قبل كل سيدة، ويتم تخصيص أرقام هواتف، يتم الإعلان عنها فى وسائل الإعلام، تعمل على تقديم المساعدة لمن يريد التبرع، على أن تتم عملية التبرع داخل البنك المركزى المصرى، وفروعه بالمحافظات، تحت إشراف الحكومة.

وأوضحت بدوى، أن المباردة لاقت تفاعلاً كبيراً حتى الآن، وأن عدداً كبيراً من السيدات، قمن بالتبرع، إلا أن المبادرة لم تخرج عن العاصمة، مطالبة وسائل الإعلام بتبنى المبادرة، للعمل على انتشارها بشكل أكبر، داخل قرى ونجوع ومحافظات مصر.

وأشارت بدوى، إلى أن أغلب التبرعات من قبل الفتيات والسيدات، تعدت حجم جرام الذهب، مشيرة إلى أن هناك سيدات تبرعن بخاتم أو دبلة أو أسورة، وهذا إن دل، فإنما يدل على رغبة عارمة من قبل نساء مصر، لمساندة ودعم الاقتصاد المصرى.

وعبرت بدوى، عن رغبة أعضاء المبادرة، فى أن تصبح المساهمة فى حملتهم، شبيهة بالإكتتاب الذى حدث فى مشروع قناة السويس الجديدة، أو صندوق تحيا مصر.