اهتمام إعلامى كبير بصورة "اليوم السابع" لـ"قبلة عبد العال"

أبرزت كافة المواقع الإخبارية صورة الزميل كريم عبد العزيز، مصور "اليوم السابع" لرئيس مجلس النواب، خلال إرساله «قبلة» لأحد النواب كأحد أنواع رد التحية، والتى أثارت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى وتسببت فى إصدار رئيس مجلس النواب قراراً أمس الاثنين، بمنع دخول المصورين الصحفيين، احتجاجا منه على الصورة.

وتصدرت الصورة التى آثارت غضب رئيس مجلس النواب، جريدة "الوفد" الورقية،و أبرزها الإعلامى شريف عامر ببرنامج يحدث فى مصر ، و موقع الشروق الإلكترونى، والوطن الإلكترونى، وموقع برلمانى المتخصص فى أخبار البرلمان.

من جانبه علق الزميل كريم عبد العزيز، مصوراليوم السابع،وصاحب الصورة المتلقطة للدكتور على عبد العال، إنه التقط الصورة بحسن نية، ولم يكن يعلم ما ستعكسه من غضب لرئيس المجلس.

وأضاف «عبد العزيز» ، أن مجلس النواب الحالى أول مجلس فى تاريخ مصر يتخذ مثل هذا القرار.