عبد الشافي يكمل الثلاثية السعودية بالتتويج بكأس السوبر

توج فريق أهلي جدة بلقب كأس السوبر السعودي بعد أن تغلب على الهلال 4-3 بضربات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في لندن.

وشارك المصري محمد عبد الشافي مدافع أهلي جدة في المباراة كاملة وساهم مع فريقه في التتويج.

وأكمل شيفو الثلاثية مع فريقه بعد التتويج بلقب الدوري وكأس الملك في الموسم المنصرم.

وتقدم الهلال أولا عن طريق عبد الله البريك في الدقيقة 61 من ضربة حرة مباشرة أسكنها شباك أهلي جدة بطريقة رائعة.

لكن عمر السومة هداف أهلي جدة أدرك التعادل بعدها بـ8 دقائق فقط لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي واحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وأهدر أسامة هوساوي وعبد المجيد الرويلي للهلال فيما أهدر لويس كارلوس لأهلي جدة لتنتهي بفوز الأخير 4-3.