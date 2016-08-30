رسميا – إيقاف البنزرتي عن التدريب لعامين بعد اشتباكه مع طبيب الترجي

أعلنت لجنة التأديب والروح الرياضية التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم رسميا إيقاف فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم الساحلي لموسمين بعد اشتباكه مع طبيب الترجي.

والتقى النجم بمنافسه الترجي في ربع نهائي كأس تونس يوم الثلاثاء الماضي وسقط فريق البنزرتي بهدف دون رد.

وشهدت المباراة اشتباكا بين البنزرتي وطبيب الترجي ياسين بن أحمد ما نتج عنه إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه كل منهما.

وقررت لجنة التأديب بالاتحاد التونسي لكرة القدم إيقاف البنزرتي لموسمين مع تغريمه 20 ألف دينار وهي نفس العقوبة التي وقعت على طبيب الترجي أيضا حسبما أشارت صحيفة "الشروق" التونسية.

كما تم معاقبة مهاجم النجم الساحلي أكوستا ولاعب الترجي كوليبالي بالإيقاف مباراتين وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار.

مع توقيع عقوبة على جمهور النجم الساحلي قدرها ألف دينار بعد إلقائه بعض الأشياء على الملعب.