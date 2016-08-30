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إرشادات لتوظيف الـ"اكسسوارات" في "ديكورات" غرف النوم

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الإثنين 22-08-2016 17:08

يقوم الطراز العصري على مبدأ البساطة، لا سيما في غرف النوم محدودة المساحة بالشقق العصرية، ما يجعل من الـ"اكسسوارات" قليلة فيها. ولإضافة هذه الـ"اكسسوارات" إلى غرف النوم بدون مبالغة، تفيد إرشادات مهندسة الديكور ديالا غمراوي الآتية:

| على الجدار خلف السرير منخفض العلو (45 سنتيمتراً)، يمكن تثبيت شرائح من الخشب منجّدة بالقماش الملوّن بألوان حيادية، أو لوحة عصرية مقسّمة إلى ثلاثة أجزاء تجسّد مشهداً طبيعياً أو تعبيرياً.
| للإضاءة، يبدو خيار الـ"أباجورة" المنسدلة من السقف لإنارة كلّ جانب من السرير لافتاً، مع الاستعانة بوحدة إضاءة مثبتة على الجدار تسلّط ضوؤها على الطاولة الجانبية إذا وجدت، وبإنارة مخفية أسفل السرير للإيحاء وكأن الأخير طائر في الهواء.
| مفرش السرير "اكسسوار" سهل التبديل، ولكلّ لون من ألوانه انعكاس على مزاج شاغل الغرفة.
| على طاولة التسريح، يفيد وضع معطّر ينشر روائح زكية في الغرفة، ومجموعة من الصناديق الصغيرة متفاوتة الأحجام لحفظ الحلي. 
| لهواة المطالعة، يمكن تثبيت حامل لحفظ الكتب على أحد جانبي السرير.
|للأرضيّة، ثمة خيار متمثّل في قطعة من الـ"موكيت" بلون حيادي، وآخر عبارة عن مجموعة من قطع السجاد الصوف بأحجام صغيرة، لا سيّما إذا كان الـ"باركيه" يكسوها.
|أمام السرير، يوضع مقعد منبسط للجلوس عليه أثناء انتعال الأحذية، على أن يحوي صندوقاً في داخله للتخزين. 
| من وسائل التزيين الأخرى القابلة للتوزيع على الطاولة الجانبية أو على جدار فارغ: مجموعة من إطارات صور العائلة.

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سيدتي