فنادق "بيتش كومبر" في المالديف ومراكش خيار موفق لإقامة هانئة

تمتاز فنادق "بيتش كومبر" في جزر "موريشيوس" و"سيشيل" الشهيرة، كما في مراكش بالمغرب، بمواقعها الجذّابة، وهي تسمح بقضاء عطلة هنيئة، وتوفّر أساليب الراحة والاستجمام.

حيث تقبع فنادق"بيتش كومبر"بالمالديف، تتوفّر شواطئ رملية مطلّة على البحر الفيروزي، فضلاً عن حدائق استوائية وبحرية فريدة. أمّا غرف وأجنحة الفنادق، كما الشقق العائلية فيها ففسيحة ومريحة، ما يتيح للنزلاء التمتع بالخصوصية المرغوبة. علماً بأن بعض الفنادق يؤمّن فللاً فخمةً مزوّدة ببرك سباحة أو شواطئ خاصّة.

كما أن عنصريّ الأمان والحماية متوفران للأطفال في النادي المصغر تحت إشراف القيمين المحترفين.

من جهة ثانية، يعدّ طهاة عالميون أطباقاً لذيذةً تنتمي إلى المطابخ الفرنسية والإيطالية والهندية والكريولية التقليدية، ويضفي كلّ طاه حسّه الإبداعي ولمسته الشخصية على الأطباق المصنوعة بواسطة منتجات محلية أو مستوردة.

العنوان الأرقى في مراكش

بدوره، يتمتع فندق "رويال بالم مراكش" ذو النجوم الستّ بمستويات الرفاهية كافة، ويضمّ 134 جناحاً فخماً وفيللا داخل عقار واسع يقع عند سفح سلسلة جبال الأطلس، وذلك على بُعد بضعة كيلومترات من "المدينة الحمراء". يلتحق فيه ملعب للغولف يتضمن بحيرات، وحدائق مشذّبة مزدانة بأشجار الزيتون،

إشارة إلى أنّ "رويال بالم مراكش"، هو الفندق الوحيد بالمغرب الذي يحظى بـ"سبا" لماركة "كلارنس"، والأخير مشيّد كملاذ آمن للضيوف. وهو يحوي نادياً خاصاً يقدم أنشطةً بالجملة للنزلاء، يومياً.

ولفنّ الطهو ألق في مطاعم الفندق الثلاثة التي تتنافس على تقديم الأطباق العالمية والكلاسيكية والمحلية.