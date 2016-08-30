رحلة عائلية بين السويد وفلوريدا والبرازيل في "سيدتي" غداً

السفر برفقة أفراد صغار يتطلّب مراعاة تفضيلات الأخيرين في شأن الوجهة، بدون أن يقفز الراشدون عن غاية الترويح عن أنفسهم. لذا، إليك وجهات مناسبة للعائلة، عبارة عن متنزّهات تجعل حبور الأطفال يتمظهر صراخاً وحماسةً، ويعيد الكبار إلى سنّ المرح.

1. "لايزبرغ" في السويد

يقع هذا المتنزّه في مدينة "غوثنبرغ"، ويفتح أبوابه أيضاً في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، لكن مع ألعاب أقل، ويقدّم مقهى ثلجياً. ومن أبرز الألعاب فيه:

- "بالدر": مسار يقود نحو الجبال الروسية الخشب؛ يبدأ بمنحدر يحبس الأنفاس، ثم ينقل الراكب 36 متراً في الهواء، ويتابع في الجبال العالية والأودية العميقة لأكثر من كيلومتر.

- "فلوم رايد": لعبة تتمثّل في ركوب الأمواج التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة.

- "هاوس أوف ميرورز" : سوف تضحكون من أعماق قلوبكم على أنفسكم وعلى من حولكم عندما تنظرون إلى المرايا المحيطة بكم، فيما أنتم لا تدرون كيف ستنجون في هذه المتاهة الحقيقية من المرايا؟!

- "أتموسفير": هي لعبة الترفيه الأكثر حداثة و"فيزيائية"، إذ تدفع لاعبها إلى السقوط بوساطة الحبال من ارتفاع 116 متراً خلال ثلاث ثوان بسرعة 110 كيلومترات في الساعة!

2. "سي وورلد" في أورلاندو

يقع هذا المتنزّه بالقرب من أورلاندو في ولاية فلوريدا الأميركية وهو مهدى إلى عالم تحت الماء ومخلوقاته. ويأوي سبعة دلافين "أركة". ومن أبرز الألعاب فيه:

- "وايلد أكتيك": مساحة خارجيّة مخصّصة للدببة القطبية والحيتان البيض وأحصنة البحر، وسط "ديكورات" تحيل إلى قاعدة بحث وسط المحيط المتجمد الشمالي.

- "مانتا": جبال روسية دوّارة، تولّد لدى الركاب أحاسيس الطيران فوق المتنزّه! إشارة إلى أنّ طولها يصل إلى 1024 متراً، وارتفاعها يبلغ نحو 43 متراً، مع حضور أربعة مقالب فيها، فيما السرعة القصوى تسجّل 90 كيلومتراً بالساعة.

- "كراكن": يدور القطار في الجبال الروسية نصف دورة، ليصل المصعد، ويصعد بعد ذلك نحو 45 متراً. وفي القمّة، يعاود النزول من جديد.

3. "بيتش بارك" في البرازيل

"بيتش بارك"، متنزه مائي يتمركز في ولاية "سيّارا" بالبرازيل، ويحوي الألعاب الآتية:

- "أكوا سيركو": تشكّل مساحة الألعاب المائية الأكبر في العالم، حيث سيجد أفراد العائلة سعادتهم في هذه البقعة الترفيهية المدهشة!

- "ماريموتو": تخيّلوا أنكم وسط البحر الأمواج العاتية! هذه اللعبة الترفيهية هي عبارة عن حوض سباحة ضخم للغاية تتخلّله الأمواج، ومصنّف الأكبر في أميركا اللاتينية.

- "تشي بوم": مزلقة ترتفع 4.5 أمتار، لكن النزول منها إلى المياه هادئ وممتع.

- "رايموبرينكا": مجموعة من المزالق تتخلّلها منعطفات عدة، تبدأ من برج يقع على ارتفاع 25 متراً.

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* تابعي المزيد في العدد 1851 في "سيدتي" غداً.