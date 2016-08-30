الساحات الشهيرة العالمية في صور...

لا يمكن الإغفال عن المرور ببعض الساحات عالميّة الشهرة عند السياحة في مجموعة من الدول الأميركيّة والأفريقية والأوروبية:

| "تايمز سكوير" في نيويورك: غالباً ما تسمى "مركز الكون"؛ تقع عند تقاطع برودواي والجادة السابعة، وهي واحدة من مناطق الجذب السياحية الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تستقبل أكثر من خمسين مليون زائر سنوياً. تضيء ساحاتها مشاعل وشاشات "الليد" في الليل، لتقدّم تجربةً بصريّةً فائقةً.

| الساحة الحمراء في موسكو: ترتبط الساحة الحمراء بعمق مع التاريخ والثقافة في المدينة، وهي معلم من معالم العاصمة الروسية، وكانت شهدت العديد من الأحداث التاريخية. تطلّ الساحة على صرح "سانت باسيل" الديني ومتحف تاريخ الدولة وضريح لينين والكرملين والمقرّ الرسمي لرئيس روسيا. تمت إضافتها إلى لائحة مواقع التراث العالمي لليونسكو في سنة 1990.

| "رينك غلوني" في كراكوف: هي ساحة السوق الرئيسة في البلدة القديمة، بكراكوف. كانت بنيت في العصور الوسطى في القرن الثالث عشر، ما جعلها واحدة من أقدم الساحات في الوجود. يمكن للمشاة أن يصلوا إليها من خلال 13 طريقاً مختلفة. وهي موقع لعديد من الاحتفالات والمهرجانات.

| ساحة "تيانانمين" في بكين: هي واحدة من أكبر وأشهر الساحات في العالم. سمّيت على اسم البوابة التي تفصلها عن "المدينة المحرمة"، ويحدّها مربع من المباني الحكومية والمعالم الأثرية المختلفة، بما في ذلك ضريح ماو تسي تونغ ومتحف الصين الوطني. وقد اتخذ العديد من الأحداث التاريخية مكاناً في الساحة، مثل: تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

| ساحة البلدة القديمة في براغ: تعدّ الرمز الثقافي للعاصمة التشيكية، وتتمركز بين جسر تشارلز وساحة فاتسلاف. يحوطها صرح "تاين" الديني وقاعة المدينة القديمة وصرح "القديس نيكولاس" الديني. تتوسّط الساحة ساعة براغ، الساعة الفلكية الأقدم في الوجود. علماً بأن تاريخ تركيبها يعود إلى سنة 1410.

| ساحة "ديل كامبو" في سيينا: بُنيت في العصور الوسطى في "سيينا" الإيطالية، وهي على هيئة قذيفة. تحوطها مبان كلاسيكية، كمبنى البلدية وبرج "توري ديل مانجايا". وتحتلّ نافورة رائعة حيزاً منها. وهي تستضيف سباق الخيل مرّتين في السنة.

| ساحة مسجد الفنا في مراكش: تعتبر هذه الساحة من الساحات الأكثر شهرةً في القارة الأفريقية، وهي تعكس للسائح نموذجاً مصغراً عن الثقافة المحليّة. وتزدحم بالسحرة والحواة وممارسي الطب التقليدي والراقصين وبائعي المنتجات المحلية...

| "زوكالو" في "مكسيكو سيتي": "بلازا دي لا كونستيتسيون" المعروفة باسم "زوكالو"، هي رمز من رموز الثقافة المكسيكية، إذ يعود تاريخها إلى عهد الازتيك، والأخيرة قبيلة من قبائل الهنود الحمر كانت غزت وادي المكسيك في القرن الثاني عشر الميلادي. وهي واحدة من الساحات الأكبر في العالم، ومحاطة بعدد من المباني ذات الأهمية التاريخية والمعمارية، مثل: كاتدرائية العاصمة والقصر الوطني. يحتلّ علم المكسيك وسط الميدان. وكثيراً ما تستخدم "زوكالو" مكاناً للمناسبات العامة.