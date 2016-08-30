القنصلية السعودية في إسطنبول تتدخل لإطلاق سراح مواطنين وقفوا بجانب عائلة خليجية

أوضحت القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول في تركيا بأنها باشرت حادثة وقعت لعدد من المواطنين السعوديين على إثر تدخلهم في الوقوف بجانب عائلة خليجية تعرضت لمشاجرة مع سائقي قاطرة في اسطنبول. وأكدت القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول مساء أمس الأحد في بيان صحافي زودت الـ"الرياض" بنسخة منه بأن القنصلية تود أن توضح بأنه مساء يوم السبت الموافق 24/11/1437هـ تلقت اتصالاً من مواطنين سعوديين، مفاده حدوث شجار بين سائق قاطرة في أحد أحياء اسطنبول وسعوديين، وفي أثناء الشجار حضرت الشرطة لإنهاء المشكلة مما أدى إلى تدخل مواطنين سعوديين آخرين كانوا يتواجدون في موقع الحادث وليس لهم علاقة مباشرة بالحادث أو العائلة التي بدأت الشجار مع سائق القاطرة، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وحجز بعض اولئك السعوديين المتواجدين في موقع الحادث.

وأضافت، فور تلقي البلاغ أرسلت القنصلية اثنين من موظفيها لموقع الحادث، وتبين أنها عائلة خليجية من بينها أفراد سعوديون، وقامت القنصلية بالتواصل مع مسؤولين في الأمن التركي وإطلاق سراح المواطنين السعوديين الموقوفين، وتم إنهاء القضية بتنازل جميع الأطراف، وأكدت القنصلية على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات وتوخي الحيطة والحذر والاتصال بالقنصلية عند الحاجة للمساعدة على الأرقام المتوفرة في موقع وزارة الخارجية والحساب الرسمي للقنصلية في "تويتر " والتي تعمل على مدار الساعة.