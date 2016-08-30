مدني حائل يخمد حريقاً اندلع بشاحنة محملة بالأعلاف

فرق مدني حائل خلال مباشرة الحادثة

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة الشملي امس الأحد حريقا اندلع بشاحنة محملة بالأعلاف. ولدى وصول فرق الإطفاء للموقع وجد الحريق في حمولة الشاحنة والتي كانت تقف قريبا من محطة وقود وشقق سكنية ما دعا أحد الأفراد لقيادتها وإبعادها عن محطة الوقود وعن الشقق المفروشة بغية تأمين سلامة قاطنيها وعن مناطق الخطر بالمحطة. واوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع بن عليان الحربي ان فرق الإطفاء تمكنت بفضل الله من إتمام إخماد الحريق الذي حُصر على حمولة الأعلاف، وأصيب أحد أفراد الدفاع المدني باختناق طفيف وهو من تولى إبعاد الشاحنة عن المناطق السكنية وعولج بمستشفى الشملي وغادره بصحة جيدة.