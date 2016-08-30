الأمير محمد بن سلمان يصل إلى إسلام آباد ويلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

استقبل دولة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في إسلام آباد أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وصافح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية، فيما صافح رئيس وزراء باكستان الوفد السعودي المرافق لسمو ولي ولي العهد.

ورحب رئيس الوزراء نواز شريف بسمو ولي ولي العهد في باكستان، فيما عبر سموه عن الشكر على الحفاوة والاستقبال اللذين حظي بهما والوفد المرافق.

ونقل سمو ولي ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة رئيس الوزراء، فيما حمله دولته تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.

وقد عقد رئيس الوزراء الباكستاني وسمو ولي ولي العهد اجتماعاً جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين المملكة وباكستان، وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية.

وفي ختام اللقاء التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ووصل سمو ولي ولي العهد امس إلى جمهورية باكستان الإسلامية بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابة لدعوة الحكومة الباكستانية.

وكان في استقبال سمو ولي ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة خورخان الجوية بإسلام آباد معالي وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف وقائد منطقة روالبندي الفريق ظفر وكبار قادة الجيش الباكستاني.

كما كان في استقبال سمو ولي ولي العهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان عبدالله الزهراني والملحق العسكري السعودي في باكستان العقيد بحري ركن نواف المالكي.

ووصل بمعية سمو ولي ولي العهد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد الحلوة، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ رأفت الصباغ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.

وصدر أمس عن الديوان الملكي البيان التالي:-

"بيان من الديوان الملكي"

استجابة للدعوات المقدمة من كل من حكومة جمهورية باكستان الإسلامية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وحكومة اليابان، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأحد 25 / 11 / 1437 هـ الموافق 28 / 8 / 2016م، لزيارة كل من جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصين الشعبية، واليابان، كما سيرأس سموه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في جمهورية الصين الشعبية.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

شريف يستقبل الأمير محمد بن سلمان

شريف مرحباً بولي ولي العهد

استقبال وزير الدفاع الباكستاني لولي ولي العهد

وصول الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام آباد