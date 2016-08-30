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ولي ولي العهد: الزيارة أكدت عمق العلاقة الإستراتيجية بين بلدينا والتلاحم بين شعبينا

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لدولة السيد محمد نواز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية إثر مغادرة سموه إسلام آباد في ختام زيارته لجمهورية باكستان فيما يلي نصها: دولة السيد محمد نواز شريف رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق إثر انتهاء زيارتي أن أقدم خالص شكري وعظيم امتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة.

دولة الرئيس.. لقد أتاحت لنا هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم الأمة الإسلامية، كما أكدت على عمق العلاقة الإستراتيجية بين بلدينا، والتلاحم بين شعبينا الشقيقين. وختاماً، أسأل المولى عز وجل لدولتكم موفور السعادة والعافية، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء. وتقبلوا دولتكم فائق تحياتي وتقديري.

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