أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

90.2 % النسبة العامة للنجاح بالثانوية العامة للدور الثاني 2016 بالسويس

Google+ Print
90.2 % النسبة العامة للنجاح بالثانوية العامة للدور الثاني 2016 بالسويس 90.2 % النسبة العامة للنجاح بالثانوية العامة للدور الثاني 2016 بالسويس

>السويس- سيد نون

تسلمت اليوم مديرية التربية والتعليم بالسويس نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2016 بنظاميها الحديث والقديم حيث بلغت النسبة العامة لامتحانات الثانوية العامة بالسويس فى دوريها الأول والثانى  90.2 % عن العام الدراسى 2015 / 2016 .

و أشاد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس بنسبة النجاح المرتفعة مشيراً إلى أنها تُعد أعلى نسبة نجاح للثانوية العامة بالمحافظة منذ عدة سنوات مضت.

وأوضح رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالمحافظة بلغ 3963 طالباً و طالبة نجح منهم 3551 طالباً و طالبة.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365