90.2 % النسبة العامة للنجاح بالثانوية العامة للدور الثاني 2016 بالسويس

تسلمت اليوم مديرية التربية والتعليم بالسويس نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2016 بنظاميها الحديث والقديم حيث بلغت النسبة العامة لامتحانات الثانوية العامة بالسويس فى دوريها الأول والثانى 90.2 % عن العام الدراسى 2015 / 2016 .

و أشاد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس بنسبة النجاح المرتفعة مشيراً إلى أنها تُعد أعلى نسبة نجاح للثانوية العامة بالمحافظة منذ عدة سنوات مضت.

وأوضح رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالمحافظة بلغ 3963 طالباً و طالبة نجح منهم 3551 طالباً و طالبة.