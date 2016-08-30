بالصور.. مباحث التموين تضبط 300 طن سكر مجهولة المصدر بالسويس

تمكنت مباحث التموين بمحافظة السويس باشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، من ضبط 300 طن سكر مجهولة المصدر.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، قام بإصدار تعليمات بشن حملات على الأسواق بالسويس لضبط المتهمين بالغش التجارى.

وردت معلومات لمباحث التموين أكدتها التحريات مفادها قيام المدعو "عماد س ع" صاحب مؤسسه لتعبئة المواد الغذائية بحى الجناين بتجميع كميات كبيرة من السكر الحر مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص ملحق بمنزلة معبئه داخل أجوله لاعادة تعبئتها مرة أخرى فى أكياس زنت الواحد كيلو ومنع تداولها بالاسواق لاعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح من فارق الأسعار .



>وعقب تقنين الإجراء تم ضبط المتهم وكمية كبيرة من أجوله السكر 300 طن تقريبا، مخالفا القانون لحيازتة سلعه مجهولة المصدر وبدون فواتير.



> بواجهتة اعترف بقيامة بتجميع تلك المضبوطات لاعادة بيعها والتربح من فارق الأسعار وإدارتة لمخزن بدون ترخيص.



>تم التحفظ على المضبوطات وماكينات التعبئة والتغليف داخل المخزن وتجميعها بالجمع الأحمر وتعيين الحراسة عليها.