بالصور .."الكتاب الجامعى" يتصدر مناقشات مجلس جامعة أسوان

شهد الاجتماع الـ51لمجلس جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان مناقشة آخر استعدادات الكليات للعام الجامعى الجديد.

فى نفس السياق ناقش مجلس جامعة أسوان استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وتجهيز المدرجات وقاعات الدراسة والمكتبات وتجهيز المعامل . والوقوف على الإنشاءات الجديدة التى تقوم بها جامعة أسوان ، بمدينة أسوان الجديدة الجارية على قدم وساق جدير بالذكر أن المبانى الجديدة الجارى إنشاؤها بمدينة أسوان الجديدة تضم 9 مبان بكامل إنشاءاتها، حيث بدأ العمل فيها من يونيو عام 2012 ومستمر حتى الآن.

من جانبه أشار الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أن إدارة الجامعة تعمل على وضع خريطة بحثية وخطة إستراتيجية للجامعة يمكن تطبيقها من خلال المراكز البحثية والكليات العملية وقطاع الدراسات العليا لإيجاد الحلول الإيجابية والمشاركة الفعالة نحو البيئة المحيطة والعمل على مدى الاستفادة من الثروات الطبيعية وتسخيرها لخدمة المجتمع الأسوانى والمحافظات المجاورة بجنوب الصعيد وإلا بغير ذلك تكون الجامعة فقدت دورها الممثل فى كون الجامعة بيت خبرة للمحافظة.

كما استعرض القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان تقريرا أمام مجلس الجامعة ومحافظ أسوان عن تشجيع الأنشطة الطلابية فى كافة المجالات سواء المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعمل على توفير الكتاب الجامعى وتسليمه للطلاب لإتاحة الفرصة للتحصيل مع بداية العام الجامعى وأن توزع الكتب من خلال مراكز الكتاب بكليات جامعة أسوان ومنع بيع الكتب الجامعية خارج تلك المراكز المخصصة لبيع الكتاب الجامعى ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وأضاف الدكتور عبد القادر محمد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أنه لابد من تقويم أداء الخطة الموضوعة لصالح العمل الإدارى والجامعى لخدمة طلاب جامعة أسوان وخاصة بعد التعاون المشترك والتبادل الطلابى مع الجامعات الأوروبية والجامعات الأفريقية .