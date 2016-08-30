التدخين والمناعة والسمنة والعامل الجينى.. 4 عوامل مسببة لسرطان الثدى

أكدت الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة بطب قصر العينى ورئيس المؤسسة الوردية خلال ندوة نظمتها الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، أن الماموجرام السنوى له دور هام فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة للورم.

الدكتورة نجلاء عبد الرازق وسط السيدات خلال الندوة التثقيفية عن سرطان الثدى

وقالت إن نسبة الشفاء الكامل تصل إلى 100%، فى حين أن تشخيص المرض فى المراحل المتأخرة يودى إلى نسب شفاء لا تزيد عن 22% فقط.

ندوة تثقيفية فى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

وأضافت خلال الندوة التى شارك فيها الدكتور خالد الحسينى أستاذ الأورام بطب عين شمس، أن من أهم عوامل الخطر المسببة للسرطان، هو العامل الجينى، والاستعداد الوراثى والعامل الهرمونى، والتعرض لهرمونات كثيرة غير مطلوبة ونقص المناعة والسمنة المفرطة، والتدخين مضيفة أن نقص فيتامين "د" له علاقة وثيقة بنقص المناعة.

الدكتور خالد الحسينى والدكتورة نجلاء عبد الرازق خلال الندوة

من جانبه قال الدكتور خالد الحسينى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس أن المواد المؤكسدة لها دور كبير فى منع السرطان، منها فيتامين "أ" و"د" و"سى" والسيلينيوم.

وينصح بتناول الكالسيوم والأسبرين كمواد أساسيه لها دور أساسى فى منع نمو سرطان القولون مؤكدا على ضرورة يتوجه السيدات بعد انقطاع الطمث للطبيب فى حالة حدوث أى نزيف مهبلى، كما نصح بتطعيم HPV " تطعيم "هيومان بابلوما فيروس" للبنات لأنه له دور فى منع حدوث بعض الأورام منها سرطان عنق الرحم فى السيدات، مضيفا أن التدخين الإيجابى والسلبى يؤثران بالقطع على الاصابة بالأورام وسبب اساسى لحدوث أورام الرئة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية كانت قد نظمت صباح اليوم، ندوة للتوعية بسرطان الثدى والكشف المبكر عن الأورام بمسرح المطابع الأميرية، لتوعيه العاملين عن سرطان الثدى وأهمية الكشف المبكر للأورام.