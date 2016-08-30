حبس تشكيل دولى لإدخال المخدرات مصر 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة شرق الإسكندرية برئاسة المستشار محمد صلاح حبس 3 سورين جلبوا مواد مخدرة إلى مصر، من دولة لبنان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة جلب المواد المخدرة إلى البلاد، وضبط وإحضار متهمين سوريين آخرين.

تشكل فريق من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار محمد النويشى رئيس نيابة المنتزه أول، والمستشارين محمد النبراوى وعمرو عيسى وأحمد عصام وعلى الصيفى الذين انتقلوا إلى المركب السياحى، لمعاينة الواقعة، وأمرت النيابة بإرسال جزء من المضبوطات إلى المعامل الكيمائية بوزارة العدل.

كما قام فريق النيابة العامة بالاشتراك مع رجال الإدارة العامة للمخدرات وحرس الحدود وضباط القوات البحرية، بإعادة وزن وتحرير المضبوطات، والتحفظ على اليخت المضبوط.

كانت قوات حرس الحدود بالإسكندرية قد ألقت القبض على تشكيل دولى لتجارة وجلب المواد المخدرة من دول لبنان وتركيا، وتوزيعها على كل دول العالم مستخدمين وسائل اتصال غير مرخصة، مكون من محمد محمود الحبشى 60 سنة، وجميل على حسن 48 سنة، ومحمد أحمد حلاق 27 سنة سوريين، أثناء استقلالهم مركب سياحى، وسط البحر على السواحل المصرية، فى انتظار الوقت المناسب، لتفريغ حمولتهم.

وضبط بحوزة المتهمين 4 آلاف طربة حشيش، و2 مليون قرص مخدر من عقار "الكبتاجون"، وهاتفين "ثريا" الممنوع استخدامهم دولياً.