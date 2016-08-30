اليوم.. نظر تجديد حبس مسئول مطبعة التعليم بقضية "تسريبات الثانوية"

حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الأبرق القائم بأعمال المحامى العام، جلسة اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، لنظر تجديد حبس كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية

تضم القضية كلا من "عاطف.ع.م" مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته "هالة.ى.م" وشقيقتها "تهانى.ى.م" و"صباح ع.م" والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.