7 أطعمة تعدك بأسنان ناصعة البياض

ابتسامتك هي واحدة من أهم الأشياء التي تعبّر عن شخصيتك وتزيد من مستوى ثقتك بنفسك، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الأطعمة التي تتناولينها لها تأثير كبير على صحة أسنانك، فكما تحتوي المشروبات الغازية والكافيين على مكونات قد تزيد من اصفرار أسنانك، يعتبر تناول الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان أمراً غاية في الأهمية لإشراقة ابتسامتك.

إليك بعض هذه الأطعمة التي تزيد من إشراقة أسنانك:

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1.الكرفس: يعتبر الكرفس أفضل فرشاة أسنان طبيعية على الإطلاق، فهو غني بالألياف التي تساعد على تنظيف الأسنان، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين (C) الذي يساعد على منع اللثة من التورم، فمضغ عود من الكرفس يومياً يحارب تسوس الأسنان على المدى الطويل.

2.القرنبيط والبروكلي: هما مصدران مهمان للحصول على الحديد الذي يبطئ تآكل الأسنان ويمنع التسوس، لذا احرصي على وضعهما في طبق السلطة الخاص بك أو تناولهما بمفردهما باستمرار لضمان بياض أسنانك.

3.الجزر: هو وسيلة مؤكدة للتخلص من الترسبات المزعجة في الأسنان ومنع تسوسها، كما أنه يشجع نمو اللثة، مما يزيد من صحتها، لذا احرصي على تناول الجزر باستمرار، فهو أيضاً يزيد من نضارة بشرتك.

4.البقدونس: هو رائع للتخلص من رائحة الفم الكريهة وتنظيف الأسنان، كما أنه يعتبر مطهراً طبيعياً للأسنان، فتناوله باستمرار يحافظ على أسنانك بيضاء ناصعة.

5.الثوم: يعمل الثوم بمثابة مسكن للآلام، كما أنه غني بالأحماض الأمينية التي تحتوي على الاليسين الذي يعتبر من مضادات الميكروبات التي تقلل من التهاب الأسنان.

6.الأناناس: يساعد الأناناس على تعزيز مينا الأسنان، فهو بمثابة مزيل طبيعي للبقع، وذلك لاحتوائه على إنزيم البروميلين.

7.الجبن: أثبتت الدراسات الحديثة أن منتجات الألبان، وخاصة الجبن، تزيد من مستوى الرقم الهيدروجيني لفمك، مما يقلل من خطر تسوس الأسنان.