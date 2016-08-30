أخطاء مكياج ترتكبها المرأة الخليجية العاملة

تحبّ المرأة الخليجية المكياج القوي، وهذا ما يجعلها تقع في فخ المبالغة في يوميات العمل. في الواقع، مظهرك يمكن أن يجعلك تبدين غير محترفة. لذلك إليك، في هذا الموضوع، أسس تطبيق المكياج المناسب ليوم العمل.

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1.ابتعدي عن ألوان الجليتر: إذا كنت تحبين ظلال العيون الجليتر، أو حتى بودرة الوجنتين البروزية، ننصحك بأن تتخلي عنها في يوم العمل، إذ أنها توحي بمكياج السهرة. احرصي على استخدام الألون المات والتأكد، عند الوصول إلى المكتب، من أن وجهك لا يلمع. واذ وجدت أنه بدأ يلمع، أضيفي البودرة على منطقة T من الوجه.

2.لا تستخدمي أحمر الشفاه القوي: بالرغم من أن ألوان أحمر الشفاه الداكنة والقوية هي من آخر صيحات الجمال، إلا أنها غير مناسبة ليوم العمل، إذ ستمنحك انطباعاً حاداً يوحي لمن حولك بجاذبيتك ويفقدهم التركيز.

3. لا تكثري من كريم الأساس: من الضروري تأسيس بشرتك في يوم العمل لتوحيد لونها، لكن عليك الابتعاد عن الإكثار من كريم الأساس لإخفاء كل العيوب. إذ أن الكثير من هذا المستحضر يوحي بأنك مزيفة ولست جدية في العمل.

4.تحديد الحواجب: يمكنك تحديد حاجبيك بشكل طبيعي في يوم العمل، لكن احرصي على استخدام القلم أو بودرة تحديد الحواجب وليس الجيل، كي لا يمنحك نظرة حادة.

5.لا تستخدمي ملمع الشفاه: بمجرد استخدامك للغلوس في يوم العمل ستفقدين جديتك. اكتفي بأحمر الشفاه المات واتركي الغلوس للسهرات.

6.الكونتورينغ يفقدك طبيعيتك: بالرغم من أن الكونتورينغ أصبح موضة منتشرة بكثافة على كل مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أنه يعتبر مكياجاً مسرحيّاً مناسباً للصور. أما في الطبيعة فسيحول وجهك الى دمية مصطنعة.

7.ارفعي وجنتيك بالبلاش: يمكنك استخدام بودرة الوجنتين لشد الوجه ورفعه كبديل للكونتورينغ. فهذا المستحضر هو أساسي ليوم العمل.

8.اخر نصيحة هي الحفاظ على إطلالة كلاسيكية وطبيعية في يوم ، وعدم الإكثار من مستحضرات التجميل. كما ننصحك بالاحتفاظ ببودرة الوجنتين، أحمر شفاه طبيعي وبودرة مات داخل حقيبتك.