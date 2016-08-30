نصيحتان لتسريحة تجعلك أصغر بـ 10 سنوات

هل تخيلت يوماً أن لون شعرك وطريقة تسريحه وقصته تؤثر على عمرك؟ نعم، تأكدي سيدتي أن شعرك يؤثر على نظرة الآخرين لك ويترك انطباعاً عن عمرك وشخصيتك. إليك نصيحتين للحصول على شعر يجعلك تبدين أصغر.

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النصيحة رقم 1: خصل الهايلايت الذهبية

يصبح الشعر أغمق مع التقدم في السن بشكل طبيعي. هذه الحالة تؤثر على نفسية الأشخاص، وبالتالي يعتبرون أن الشعر الأفتح يجعل الشخص يبدو أصغر. تبدو الشقراوات أصغر سناً، على الأقل وفقاً للرجال.

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أولاً، ننصحك بزيارة مصفف شعر متخصص ليساعدك في اختيار لون الشعر الأنسب لك. وبالطبع، إذا كانت الصبغة الأفتح فإنها تليق بوجهك. يمكنك تجربتها. كما ننصحك بتجربة خصل بيبيلايت babylights. وهي تصبغ بطريقة تحاكي البلياج من الجذور إلى الأطراف للون أشقر فاتح. ما يجعل اللون أكثر طبيعية - على عكس خصل الهايلايت التي تطبق مرة واحدة مشكلة نقيضاً بارزاً في الجذور عندما ينمو الشعر.

ومن أحدث ابتكارات الجمال ملصقات الشعر التي يمكنك الاستعانة بها بألوان فاتحة من البلاتينيوم، إلى الرمادي والزيتي وإضافتها إلى شعرك لمنحه الإشراق والكثافة. وتأكدي أنك ستبدين أصغر وتحصلين على إطلالة مليئة بالحياة.

النصيحة رقم 2 : تعزيز حجم الشعر.

تختلف سماكة الشعر عند النساء باختلاف الأعمار. لذلك، حتى لو كنت لا تعانين من تساقط الشعر،فإنه سيخف تدريجياً مع التقدم في السن.

TRY!

تطورت تقنيات التكنولوجيا في إصدارات منتجات فعالة لزيادة سماكة الشعر. ننصحك باختيار المستحضر المناسب لك. يمكنك أيضاً استخدام منتجات كالبخاخ "الجاف" أو الشامبو الجاف. إذا كان لديك شعر متوسط الطول، صففيه بشكل تموجات لكي يبدو أكثر كثافة.