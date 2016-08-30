فوائد الظهور ببشرة خالية من المكياج

الكثيرات منا قد يفضلن الظهور ببشرة مشرقة ورائعة، لذلك يلجأن إلى وضع الكثير من طبقات المكياج، ولكن هل فكرت في عكس خطتك هذه؟

في هذه الأيام الحارّة سيكون الأفضل لك وضع كريم الحماية من أشعة الشمس فقط قبل الخروج من المنزل، وستصبحين أكثر إشراقاً طوال اليوم، ولن تكوني بحاجة إلى تجديد مكياجك والقلق منه، فترك البشرة طبيعية من دون إرهاقها بالمكياج، له الكثير من الفوائد، فلنتعرف عليها في ما يلي:

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1.التقليل من ظهور الحبوب:عند وضعك المكياج تعملين على سدّ مسام البشرة بالمواد الكيميائية الضارة التي قد تسبب لك الكثير من المشاكل عند امتصاص البشرة لها، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور الحبوب، فقد تحاولين تغطية الحبوب بالمكياج للتقليل من ظهورها، في حين أن المكياج هو المسبب الأول لها، وقد يؤدي إلى تفاقمها وانتشارها أكثر على البشرة، لذا عليك التقليل بقدر الإمكان من وضع المكياج.

2.زيادة الثقة بالنفس: قد تعتقدين أن المكياج يزيد من جمالك وتألقك، ولكن العكس هو الصحيح، فالمكياج يشبه القناع الذي تضعينه لإخفاء العيوب من وجهة نظرك، على الرغم من كونك جميلةى أكثر من دون المكياج، بالإضافة إلى أنّ وضع الكثير من المكياج بطريقة غير احترافية قد يجعل عيوب وجهك تظهر أكثر، فإذا كنت ممن يفضلن وضع الكثير من المكياج، قومي بالتقليل منه شيئاً فشيئاً، وستشعرين بتألق وجمال بشرتك، كما أن ثقتك بنفسك ستزداد.

3.توفير الوقت والمال: قد ننفق الكثير من الوقت والمال على وضع وشراء مساحيق التجميل، اعتقاداً منا أنها ستجعلنا أكثر جمالاً، في حين أنك إذا قمت بترك بشرتك تتنفس، ستشعرين بأنك أكثر جمالاً من أي وقت مضى.