أحدث عمليات التجميل التي تعد ببشرة عاشقة للحياة

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من عمليات التجميل التي تساعد على توهج ونضارة البشرة، والتخلص من بعض العيوب بها. ولعلّ معظم خبراء التجميل يؤكدون على ضمان وفعالية هذه العمليات، التي يصفونها بالبسيطة والسريعة.

فهل تريدين التعرف على القليل من التفاصيل؟إليك بعض عمليات التجميل التي تعد بمنحك بشرة أكثر نضارة وإشراقاً:



1.Fraxel Laser:هو نوع من تكنولوجيا الليزر التي تساعد على تحسين نسيج البشرة والحصول على بشرة ناعمة ومشرقة، كما أنها تساعد في التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة. باختصار هي تخلصك من كافة مشاكل البشرة التي تؤرقك،كما أن النتيجة ستشعرين بها خلال أيام، فآثارها تظهر على بشرتك بتحويلها إلى بشرة رطبة ولينة، وفي أقل من ستة أشهر ستشعرين بالفرق.

2.HydraFacial:هو علاج لتطهير وتقشير وترطيب البشرة، وأفضل ما في هذا العلاج أنه مناسب لجميع أنواع البشرة، بما فيها البشرة الحساسة. فهو يقوم على عدة خطوات، وهي: التخلص من الجلد الميت والشوائب المتراكمة على البشرة، ثم ترطيب البشرة مع وضع المواد المضادة للأكسدة والبيتيدات، وأخيراً استخدام حمض الجليكوليك والصفصاف لإضافة توهج وإشراق للبشرة.

3.Microdermabrasion:هذا العلاج هو الموصى به على نطاق واسع للحصول على بشرة صحية ومتوهجة. فهو يعمل على إزالة طبقات الجلد العليا أو طبقه الجلد الجافة أو الطبقة الميتة، مما يعمل على توهج البشرة ونضارتها بسهولة شديدة، كما أنك ستشعرين بالنتيجة سريعاً من أول جلسة، فذلك سيعمل على زيادة الدورة الدموية وتحسين بشرتك ونضارتها.

4.تقشير الجلد:هذه العملية انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة، خاصة وأنّ لها أنواعاً مختلفة، فهي تقوم بتقشير البشرة بالمحاليل الكيميائية، ولكنها تستغرق عدة أيام لتشعري بالنتائج.

5.Blended Treatments:نتساءل جميعاً عن سر تألق النجوم، والسر هو هذا العلاج الذي يعتبر مزيجاً من العلاجات السابقة، مما يزيد من توهج ونضارة البشرة.