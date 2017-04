اسرقي الأضواء بمجموعة رسم وتصحيح الحواجب الجديدة من MAKE UP FOR EVER

ضمن حملة THE BROW SHOW عبري عن نفسك. تميزي بحواجبك. الفتي الأنظار مع #ميك_اب_فور_ايفر و #تميزي_بحواجبك

تصحيح عيوب الحواجب مشكلة حقيقية تواجهها كل إمرأة، خاصة إذا كانت مشكلة معقدة بطبيعتها، مثل وشم مرسوم بشكل خاطئ أو حاجبان غير متسقان بطريقة لافتة للنظر.

لذا، عملت MAKE UP FOR EVER على إيجاد حلول سهلة ومبتكرة لأهم مشكلات الحواجب التي تواجهها النساء في حياتهن اليومية وخبراء التجميل في نفس الوقت وأتت بأحدث الصيحات في عالم ماكياج الحواجب ضمن حملة BROW THE SHOW. أيا كانت مشكلتك، سواء كانت لديك حواجب كثيفة جدا أو غير متناسقة، سواء كنت تسعين لنتائج طبيعية أو فنية ثلاثية الأبعاد، ستجدين إجابة على كل تساؤلاتك بالــ BROW SHOW.

كما تطلق MAKE UP FOR EVER ضمن حملتها غير التقليدية اثنين من منتجات الحواجب الجديدة لديها، وهم علبة تحديد الحواجب PRO SCULPTING BROW PALETTE (علبة ماكياج العيون 4-في-1) وقلم تحديد الحواجب السائل BROW LINER لتحديد ورسم الحواجب، جنبا إلى جنب مع منتجاتها المتألقة وهم جل الحواجب AQUA BROW طويل الأمد وقلم نحت الحواجب PRO SCULPTING BROW ثلاثي الاستخدام، لتكمل بذلك مجوعتها الشاملة لرسم وتحديد الحواجب بشكل مثالي ومحترف.

ويتم إطلاق حملة THE BROW SHOW بالتعاون مع خبيرة التجميل العالمية هروش أشيميان – Hrush Achemyan - والمعروفة بموقعها "Styled by Hrush" وبكونها خبيرة التجميل الخاصة بعائلات الكارداشيان والجينرز Jenners & Kardashians، نجوم مجتمع هوليوود. ستقوم هروش بظهور خاص في بوتيك MAKE UP FOR EVER بدبي مول يوم 9 سبتمبر 2016. كما انضم نخبة من خبراء التجميل المشاهير بالعالم العربي والذين لل BROW SHOW وهم محمد حنداش، الفنان الأردني المقيم بدبي وليالي، خبيرة التجميل الإماراتية ونورا بو عوض، خبيرة التجميل السعودية وأسماء البريك، خبيرة التجميل المصرية المقيمة بالكويت. كما سيكون لهم أيضا ظهوراً خاصا بعدد من بوتيكات MAKE UP FOR EVER خلال سبتمبر 2016. وقريباً ينضم المزيد من خبراء التجميل لحملة THE BROW SHOW.

مجموعة الحواجب لدى MAKE UP FOR EVER تتكون من:

علبة تحديد الحواجب PRO SCULPTING BROW PALETTE

مستوحاة من خبراء التجميل المحترفين، علبة تحديد الحواجب PRO SCULPTING BROW PALETTE تقدم تقنية تصحيح ورسم الحواجب بشكل متقن وسريع، للحصول على ماكياج عيون متميز ومثالي.

تتوفر العلبة في درجتين لتناسب ألوان الشعر المختلفة، كما تحتوي على:

- 3 ظلال سائلة وجافة لضبط الألوان بدقة،

- إضاءة

- شمع لتصفيف الحواجب وتثبيت اللون،

- فرشاة مزدوجة الأطراف للتطبيق.

قلم تحديد الحواجب السائل BROW LINER

أول قلم تحديد سائل في المجموعة وهو يتكون من سائل ذو صبغية عالية، يمنحك تقنية جديدة لرسم الحواجب بواسطة فرشاته الرفيعة والدقيقة التي تعطي حواجبك نتيجة طبيعية إلى متألقة حسب الرغبة.

ويمكنك تكثيف اللون على حاجبيك بسهولة بفضل تركيبته سهلة المزج، المقاومة للماء والتي تدوم لساعات بدون أي تلطخ.

متوفر في 5 درجات لونية لتتناسب مع لون شعرك الطبيعي.

جل الحواجب AQUA BROW

جل حواجب AQUA BROW يملأ الفراغات بحاجبيك ويطيلهم إذا احتجت لذلك بدون تلطخ، كما أنه يدوم لساعات طويلة.

تركيبته الكريمية تعطي نتيجة دقيقة تشبه وشم الحواجب، وتتحمل كل عوامل الجو (من حرارة أو ماء).

متوفر في 7 درجات لونية.

قلم نحت الحواجب PRO SCULPTING BROW

وهو قلم ثلاثي الاستخدام لملأ الحواجب. مصمم خصيصاً لنحت وإبراز حاجيبك ليعطي نتيجة مطفية في ثلاث خطوات بسيطة:

- الطرف المائل للرسم والتلوين.

- الفرشاة للتصفيف ونحت الحواجب.

- الطرف الإسفنجي لإضفاء لمسة مضيئة لحاجبين منحوتين بشكل مثالي.

متوفر في 5 درجات لونية.