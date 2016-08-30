الشيخ محمد بن راشد يحيل 9 من قيادات بلدية دبى للتقاعد لتغيبهم عن العمل

وتحاول حكومات فى منطقة الخليج جعل أجهزتها البيروقراطية أكثر كفاءة فى الوقت الذى يضغط فيه انخفاض أسعار النفط على الموارد. والتحرك الذى قام به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو أحد أبرز الجهود فى ذلك الاتجاه حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ محمد أمر بإحالة تسعة للتقاعد من قيادات بلدية دبى منهم مدراء ومساعدون للمدير العام فى إدارات مثل الشؤون القانونية والتخطيط.

ونشرت حكومته يوم الأحد تسجيلا مصورا له على الإنترنت يتحدث فيه عن زيارة لم يعلن عنها من قبل لأحد المكاتب الحكومية ووجده خاليا من الموظفين. وقال مسؤول إعلامى فى دبى إن الهدف من الزيارة كان "توجيه رسالة".

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد وجه الشكر اليوم للمسؤولين التسعة الذين أحيلوا للتقاعد على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم لكنه قال إنه يرغب فى إتاحة المجال لجيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تحمل مسؤولية التطوير خلال المرحلة المقبلة وتقديم أرقى مستويات الخدمة للجمهور.