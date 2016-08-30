الرئيس اليمنى يعين رئيسين لجهازى الأمن القومى والأمن السياسى

أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، مساء اليوم الاثنين، قرارا بتعيين العميد أحمد عبد الله ناصر المصعبى رئيسا لجهاز الأمن القومي.

ونص القرار الذى أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية على ترقية المصعبى إلى رتبة لواء.

ويأتى تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن القومى خلفا للواء محمد سعيد بن بريك الذى كان قد عين فى هذا المنصب فى يناير الماضي.

كما أصدر هادى قرارا بتعيين العقيد قائد محمد مساعد رئيسا لجهاز الأمن السياسى فى عدن ويرقى إلى رتبة عميد.

يذكر أن جهاز الأمن القومى هو جهاز استخباراتى أمنى يتبع رئاسة الجمهورية مهمته حفظ الأمن القومى للبلاد من أى عمل يهددها سواء من الداخل أو الخارج وأنشئ عام 2002 .. أما جهاز الأمن السياسى فهذا جهاز الاستخبارات الداخلى اليمنى وأنشئ عام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزى للأمن السياسى وكان آخر رئيس له هو حمود خالد الصوفى الذى عينه الرئيس هادى فى نوفمبر 2014 وغادر اليمن بعد سيطرة الحوثيين على الحكم.